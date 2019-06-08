Авиадартс-2019 завершился красочным авиашоу в небе над Севастополем

Авиашоу с участием пилотажных групп ВКС "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские Витязи" состоялось сегодня в Севастополе в завершении всеармейского этапа конкурса летных экипажей "Авиадартс-2019".

Итоги конкурса подвели на площади Нахимова. В соревнованиях, проходивших на крымском полигоне "Чауда", приняли участие 60 экипажей Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота.

Победителей в семи номинациях наградил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Андрей Юдин.

- Первое место заняла 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа, которая целенаправленно готовит военно-воздушных бойцов, - рассказал Юдин журналистам. - Команды-победители на международном этапе конкуса "Авиадартс" будут соревноваться с военными летчиками из Китая, Ирана, Белоруссии и Казахстана.

В финале жители Севастополя увидели выступление знаменитых пилотажных групп ВКС.

Первыми в небо над Севастопольской бухтой взмыли "Соколы России". Они показали воздушный бой на истребителях Су-35С, наступательные и оборонительные элементы.

Экипажи "Беркутов" продемонстрировали одиночный пилотаж на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", а затем - фигуры группового пилотажа на Ми-28Н.

"Стрижи" и "Русские Витязи" на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ показали самые зрелищные фигуры высшего пилотажа - групповые "бочки", "петли Нестерова", синхронные "колоколы", "встречный роспуск", "зеркало" и другие.