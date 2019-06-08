На Кубани агроном хозяйства погиб от удара лопастью вертолета

На Кубани агроном погиб от удара лопастью вертолета, опрыскивавшего поля. Трагедия произошла накануне вечером на территории одного из хозяйств Абинского района Краснодарского края.

По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России, в субботу около 20.30 между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской при дозаправке вертолета, который проводил плановое опрыскивание полей, агронома местного сельхозпредприятия задела лопасть воздушной машины.

Мужчина 1986 года рождения погиб на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительного ведомства в данный момент проводят проверку по факту смертельного ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.