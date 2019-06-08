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08.06.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани агроном хозяйства погиб от удара лопастью вертолета

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

На Кубани агроном погиб от удара лопастью вертолета, опрыскивавшего поля. Трагедия произошла накануне вечером на территории одного из хозяйств Абинского района Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба ЮСУТ СК РФ
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России, в субботу около 20.30 между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской при дозаправке вертолета, который проводил плановое опрыскивание полей, агронома местного сельхозпредприятия задела лопасть воздушной машины.

Мужчина 1986 года рождения погиб на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительного ведомства в данный момент проводят проверку по факту смертельного ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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