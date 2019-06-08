На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое

Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СУ СК России, ЧП произошло примерно в 11 часов 30 минут.

В воздушном судне, кроме пилота, находился также пассажир. Они оба получили ранения и были отправлены в центральную районную больницу.

Специалисты ведомства и представители транспортной прокуратуры Южного Федерального округа начали проверку по факту инцидента.