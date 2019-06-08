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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астрахани спасли национальную птицу Дании

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани сотрудники региональной службы спасения на воде ГКУ "Волгоспас" провели операцию по спасению лебедя-шипуна.

Фото: Пресс-служба Ростовского зоопарка
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У птицы, официально считающейся пернатым национальным символом королевства Дании, оказалось перебито крыло. Поэтому молодой лебедь не мог летать и жил около месяца под Новым мостом в Трусовском районе города.

По словам местных жителей, птица подвергалась различным опасностям, в том числе от гонщиков на скутерах, которые били лебедя волной. Спасти шипуна вызвались матросы службы спасения на воде, которые увидели сюжет о редкой птице на местном телеканале ГТРК "Лотос". С помощью специального снаряжения они поймали лебедя. Оказалось, что у птицы - открытый перелом крыла.

После спасения лебедь был доставлен на садковую ферму "Синеморцо", где его будут лечить и он пройдет реабилитацию. Ветеринары не уверены, что птица сможет летать и после выздоровления, но обещают не оставлять ее одну без помощи.

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