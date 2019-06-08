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08.06.2019 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Среднем Урале началось голосование за "умный город"

Текст: Наталия Швабауэр
Жителям Полевского (Свердловская область) предложили самим определить, что необходимо изменить и какие цифровые сервисы ввести. Напомним, что этот город, наряду с Екатеринбургом, Новоуральском и Каменском-Уральским, вошел в число пилотных площадок проекта "Умные города" минстроя РФ.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На выбор полевчанам предложено 16 тем: модернизация уличного освещения, фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, внедрение в детсадах и школах интеллектуального видеонаблюдения, автоматический учет коммунальных ресурсов и контроль за исполнением заявок в аварийно-диспетчерскую службу, возможность голосовать на общих собраниях собственников жилья в электронном виде, публичные Wi-Fi сети, "умные" остановки общественного транспорта и т. п.

Фото: пресс-служба НГТУ
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Первым в опросе поучаствовал глава города Константин Поспелов.

- Когда мы вошли в пилотный проект, взяли на себя ответственность найти точки роста для городской инфраструктуры и выйти на новый уровень оценки всех систем жизнеобеспечения. Для этого очень важна информированность граждан, их вовлеченность. Дорожная карта по "Умному городу Полевскому" включает в себя целый комплекс задач. В частности, там значится сервис "Городской диспетчерско-мониторинговый центр" (позволяет со смартфона информировать власти о проблемах), "умный" домофон, "умные" светофоры и другие. Опрос позволит уточнить, чем заниматься в первую очередь, - сказал он.

Проголосовать можно на официальном сайте администрации Полевского до 19 июня. Итоги планируется огласить 24 июня. Авторов наиболее интересных и конструктивных идей пригласят на круглый стол в мэрию.

Если полевчане откликнутся на инициативу, телеком-компания, федеральный оператор проекта, готов организовать опросы в других городах-пилотах.

Поучаствовать в опросе можно на портале администрации Полевского.

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