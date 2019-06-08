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08.06.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пжлст, спс: Как сленг соцсетей влияет на русский язык

Текст: Елена Мационг
Будь Лев Толстой жив, он был бы отличным блогером. Многие его дневниковые записи сопровождает характерное - ЕБЖ. Что означает, - если буду жив. Конечно, мы уже давно заткнули Льва Николаевича за пояс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бешеный ритм жизни и бурное общение в соцсетях и мессенджерах заставляют сокращать общеупотребимые понятия в переписке: пожалуйста, - пжлст, спасибо - спс, как мне кажется - кмк, конечно - кнч, и, простите, хз - хрен знает.

В общем, вот такой вот шариковский "АБЫРВАЛГ". Но как относятся к нему специалисты? Не убивают ли эти повсеместные сокращения нашу устную речь и грамотность при письме?

Фото: iStock
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- Без сокращений в мессенджерах обойтись почти невозможно, - это и трудно, и для глаз вредно, - говорит профессор, завкафедрой культуры речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова. - Для человека обладающего большим словарным запасом ничего страшного в этих аббревиатурах нет, при необходимости, он сможет написать достойный текст и грамотно его изложить. Это как два разных стиля, два жанра. И совсем неплохо владеть и тем, и другим. Шекспир ведь тоже писал и драмы, и комедии. Сегодняшняя переписка в WhatsApp и Viber часто, конечно, выглядит как комедия, но никак не влияет на чистоту речи ни письменной, ни устной. Это всего лишь одна из граней нашего богатого языка.

Лингвист Эльвира Гроссман и вовсе считает, что переписка в соцсетях и мессенджерах развивает эпистолярный жанр, учит людей излагать свои мысли. Причем, стремятся излагать по возможности грамотно, иначе поднимут на смех, это же публичная площадка. По сути своей, что такое блог? Это же эссе, яркое изложение мыслей, умозаключение автора. А сокращения в послании, считает эксперт, безобидны, если понятны тем, кому адресован этот текст.

- Скорее всего, мода на них пройдет, как очень быстро прошла мода на "олбанский язык" или "язык падонкафф", - говорит Эльвира Гроссман. - Спроси сегодня подростков, что это такое, и большинство уже не ответит.

Между тем еще несколько лет назад даже эксперты в голос говорили, мол, ужас, эта сетевая грамота убьет великий и могучий. Не убьет, как показывает практика. Язык сам знает, что ему принять, а что со временем оставить за ненадобностью.

Как это было

Тотальный расцвет аббревиатур и сокращений пришелся, конечно, на годы после пролетарской революции. Вот лишь несколько примеров, которые мы сегодня воспринимаем не иначе как с иронией.

ВСЕКОХУДОЖНИК- Всесоюзный союз кооперативных товариществ работников изобразительных искусств.

ПОСЛЕДГОЛ - Комиссия по ликвидации последствий голода.

ПРОССОКУЛЬТ - Союз просвещения и социалистической культуры.

СРГПиДР - Союз рабочих городских предприятий и домашних работниц.

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