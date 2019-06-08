В Югре продолжительность жизни за ближайшие годы увеличится до 78 лет

Продолжительность жизни в регионе сейчас составляет 74,3 года. Власти решили пойти дальше и добиться, чтобы за ближайшие пять лет продолжительность жизни югорчан увеличилась до 78 лет.

Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила в ходе сессии "Здоровые регионы: проекты и лучшие практики", которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

- Врачи Югры провели первую операцию по пересадке почки. Восемь лет они готовились к этому. 25 специалистов 12 часов боролись за жизнь человека. Спасли. Медики оценивают состояние пациента позитивно, - сообщила глава региона.

При этом Наталья Комарова признала, что в 2018 году на дорогах автономного округа в авариях погибли 165 человек, что составляет 8,3 случая на 100 тысяч населения. Это, конечно, меньше, чем годом ранее: в 2017 году на трассах лишились жизни 216 югорчан. Но все равно это показатель, который не может не тревожить власти региона.

- Если брать статистику 2018 года, то получается, что через день погибает человек. Да, мы многого достигли в здравоохранении, но пренебрежительно относимся к собственной безопасности, -отметила Наталья Комарова.

По словам главы Югры, теперь перед органами власти региона стоит задача снижения смертности на дорогах до 4 случаев на 100 тысяч населения.

- Мы будем заниматься и решением проблемы, связанной с гибелью людей по причине пьяного вождения. Уже заложили это предложение в государственную программу "Качественные и безопасные автомобильные дороги". Одновременно в Югре создается интеллектуальный транспортный комплекс, куда включена система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения, -констатировала Наталья Комарова.

При этом она отметила, что продолжается работа по повышению уровня доступности медицинской помощи. Так, 4 из 5 выездов бригад скорой помощи в Югре осуществляется на автомобилях, срок эксплуатации которых не превышает 5 лет.

- Мы не останавливаемся. Так, в этом году будет создан пятый филиал центра медицины катастроф. Это позволит приблизить оказание помощи к людям, - подчеркнула губернатор.

В ходе сессии исполнительный директор "PwC Россия" Владимир Гераскин привел данные Всемирной организации здравоохранения, которые гласят, что 70-75 процентов результата в части продолжительности жизни человека зависят от соблюдения им принципов здорового образа жизни и экологической обстановки.

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Отметим, в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге глава Югры Наталья Комарова приняла участие и в работе сессии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества".

Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов подчеркнул, что на реализацию национальных проектов в стране направлено 25,7 триллиона рублей. До 2024 года ежегодно будет выделяться около 1 триллиона рублей на решение социальных задач, в числе которых - вхождение России в топ-10 стран мира по качеству образования, ожидаемая продолжительность жизни - 78 лет, а здоровой жизни - 67 лет, снижение бедности в два раза.