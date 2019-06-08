В колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар

В поселке Гари Свердловской области произошел пожар на территории исправительной колонии. Загорелись помещения на промышленной площадке, в частности, два ангара, где расположен цех деревообработки.

Огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров. В этой колонии сейчас находится около 400 осужденных, по предварительной информации пострадавших среди них и персонала ИК нет.

"Эвакуация не проводится: принимаются все меры для тушения пожара, подобные ситуации регулярно отрабатываются на тренировках", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН региона.

Ликвидируют огонь 8-10 единиц техники, вертолет Ми-8 и более 130 человек: помимо МЧС, собственные пожарные расчеты колонии.

Организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов выехал в колонию для координации деятельности правоохранительных органов, рассказали в надзорном ведомстве.