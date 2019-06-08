Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Российские команды могут быть полностью лишены возможности участвовать в Лиге чемпионов. Об этом "Известиям" заявил официальный представитель испанского первенства в нашей стране Даниэль Серехидо.

По его словам, к такому может привести новые правила проведения Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат соревнований начиная с сезона 2024/25.

Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора. Доступ к нему будет открытым только у клубов, добившихся успехов в прошлом.

"Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для топ-клубов участие в ней будет гарантированным. На фоне таких изменений значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом", - считает Серехидо.

По мнению Серехидо, в плюсе останутся только топ-5 европейских лиг.

"Испания, Англия, Германия, Франция и Италия могут быть спокойны. А те чемпионаты, у кого более низкий коэффициент УЕФА, к примеру, Россия, могут почти полностью лишиться возможности играть в Лиге чемпионов", - подытожил он.