Силуанов: Ожидания компенсаций за сделку ОПЕК+ несправедливы

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми заявления "Роснефти" о возможной компенсации нефтяникам потерь от сделки ОПЕК+. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Если бы сделки не было, цена нефти, возможно, сократилась бы до 40 долларов за баррель, а, может быть. и меньше. Говорить не совсем справедливо", - цитирует Силуанова ТАСС.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что компания обсуждает с правительством компенсацию возможных потерь в случае дальнейшего продления сделки ОПЕК + и необходимости отсрочки запуска новых проектов компании.

Действие соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки заканчивается в июне. Решение о продлении договоренностей пока не принято.