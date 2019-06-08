6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу 13:04
Власти РФ до конца года определят критерии оценки проектов для ФНБ 12:48
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ 12:24
Силуанов: Ожидания компенсаций за сделку ОПЕК+ несправедливы 12:20
Силуанов: Санируемые банки не должны долго находиться на балансе ЦБ 12:14
Беларусь стремится наращивать кооперацию с Архангельским регионом 12:06
Пушилин сравнил риторику Зеленского и Порошенко по ситуации в Донбассе 11:59
Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 00:57
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 07.06.2019
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 07.06.2019
На ПМЭФ предложили снизить скорость в населенных пунктах до 40 км/ч 07.06.2019
Экономика
08.06.2019 12:20
Текст: Ольга Туманова

Силуанов: Ожидания компенсаций за сделку ОПЕК+ несправедливы

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми заявления "Роснефти" о возможной компенсации нефтяникам потерь от сделки ОПЕК+. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Если бы сделки не было, цена нефти, возможно, сократилась бы до 40 долларов за баррель, а, может быть. и меньше. Говорить не совсем справедливо", - цитирует Силуанова ТАСС.

Фото: Pixabay
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что компания обсуждает с правительством компенсацию возможных потерь в случае дальнейшего продления сделки ОПЕК + и необходимости отсрочки запуска новых проектов компании.

Действие соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки заканчивается в июне. Решение о продлении договоренностей пока не принято.

Мы ВКонтакте