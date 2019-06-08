Сколько пить и что есть: Роспотребнадзор рассказал о защите от жары

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как следует защищаться от жары. Советы отнюдь не лишние, поскольку в ведомстве отмечают, что высокая температура может привести к проблемам со здоровьем и обострению хронических заболеваний.

В частности, в жаркий период рекомендуется снизить физические нагрузки, поменьше выходить на улицу и ограничить поездки в транспорте, проветривать помещения, носить легкую светлую одежду из натуральных тканей без тугого ворота, головные уборы, а также не пренебрегать солнцезащитными очками и зонтиками.

Кроме того, нужно соблюдать особый режим питания, то есть не употреблять жирную пищу, а мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами. Следует с осторожностью относиться к копченым, жареным и скоропортящимся продуктам. Лучше налегать на фрукты и овощи, которые нужно тщательно вымыть чистой водой. При этом приемы пищи специалисты советуют перенести на утро и вечер.

Также в жару следует больше пить чая, минеральной воды, морса, нежирных молочно-кислых напитков, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков, но игнорировать алкоголь, энергетики, газировку и напитки с высоким содержанием сахара.

"Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - отмечают в ведомстве.

Еще один совет: по возможности принять днем прохладный душ. А вот купаться в водоемах можно лишь в специально отведенных для этого и оборудованных соответствующим образом местах.