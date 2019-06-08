СМИ: "Валенсия" не будет выкупать Черышева

Футбольный клуб "Валенсия" не собирается пользоваться правом приоритетного выкупа полузащитника российской сборной Дениса Черышева у "Вильярреала". Об этом сообщает AS.

"Валенсия" могла приобрести Черышева за 8 миллионов евро до 25 мая. Теперь же сумма отступных за игрока составляет 30 миллионов. Платить такие деньги "летучие мыши" не намерены. Да и в целом они рассматривают других футболистов на позицию Дениса.

Хотя ранее в испанских СМИ просачивалась информация, что "Валенсия" подпишет полноценный контракт с россиянином. Почему руководство клуба вдруг передумало - загадка.

В минувшем сезоне, концовку которого Черышев пропустил из-за травмы, он провел за "летучих мышей" 41 матч, забил четыре мяча и отметился пятью результативными передачами. Также россиянин впервые в карьере завоевал трофей - Кубок Испании.