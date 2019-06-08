Sony на летней распродаже неожиданно представила новую версию PlayStation

Японская Sony в этом году решила не участвовать в Международной выставке E3. Но и совсем проигнорировать главное событие в игровой индустрии она не смогла и запустила грандиозную распродажу "Время играть".

Помимо солидных скидок на проекты предыдущих лет и новинки, среди которых Mortal Kombat 11 и Days Gone, специальные условия действуют на приобретение подписки PS Plus. Абонемент на 12 месяцев обойдется всего в 2729 рублей вместо 3899.

Кроме того, представлено новое ограниченное издание консоли PS4 с жестким диском на 1 Тб по цене в 23999 рублей.

В комплекте к приставке в расцветке "Черный стальной", поверхность которой украшена легендарными серебряными фигурами PlayStation, прилагается тематический беспроводной контроллер DualShock 4. Предложение будет действовать только во время распродажи.

Акция продлится до 17 июня.