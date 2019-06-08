США ввели новые санкции в отношении Ирана

В пятницу Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Ирана. Они затрагивают сырьевой сектор Исламской республики и нацелены на его крупнейшую нефтехимическую компанию за оказание поддержки Корпусу стражей исламской революции (КСИР), отмечает CBS News . КСИР - элитное военное подразделение Ирана, отвечающее за баллистические ракеты и ядерные программы Ирана.

О новых санкциях говорится в официальном сообщении, распространенном седьмого июня министерством финансов США. Речь идет о холдинге Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также 39 его дочерних предприятиях и иностранных компаниях-агентах продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за 50% экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана. Ей принадлежит около 40% иранских предприятий в этой сфере.

В американском минфине заявили, что благодаря этой компании КСИР, который в мае администрация Трампа назвала "иностранной террористической организацией", получила миллиарды долларов. В ведомстве пояснили, что введенные санкции стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках. Санкции замораживают любые активы, которые иранские нефтехимические фирмы могут иметь в юрисдикциях США, и запрещают американцам вести с ними бизнес. "Ориентируясь на эту сеть, мы намерены отказать в финансировании ключевым элементам нефтехимического сектора Ирана, которые оказывают поддержку КСИР", - заявил министр финансов США Стив Мнучин.

Отметим, что санкции вводятся на фоне обострения напряженности в отношениях Соединенных Штатов с Ираном. Вашингтон оказывает давление на Иран в связи с его программой создания ядерных и баллистических ракет. Новые меры последовали вслед за введением в прошлом месяце санкций, нацеленных на экспортные доходы Исламской Республики от продажи промышленных металлов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в прошлом году вышел из соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами об ограничении его ядерной программы в обмен на ослабление некоторых санкций. С тех пор администрация Трампа предприняла несколько беспрецедентных шагов по давлению на Иран, например, потребовала, чтобы мир прекратил весь импорт иранской нефти.

Трамп вскоре после того, как ракета приземлилась возле посольства США в Багдаде, предупредил Иран в своем Twitter в мае, что Тегеран больше не будет угрожать Соединенным Штатам, иначе он столкнется с "официальным концом".

После этого авианосец USS Abraham Lincoln, который регулярно проводит учения в Аравийском море, был направлен в Персидский залив как сдерживающий фактор в ответ на то, что администрация Трампа считает угрозами со стороны Ирана. Но ему еще предстоит пройти через Ормузский пролив, важнейший канал для мировой торговли нефтью и потенциальную точку вооруженного конфликта с Ираном.

Кроме того, американцы сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили туда зенитно-ракетный комплекс Patriot, сославшись на сведения о возможной подготовке Ирана к "нападению на силы или интересы США". Наконец, Пентагон обвинил КСИР в прямой ответственности за теракты 12 мая у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которых были повреждены два саудовских танкера, судно Emirati и норвежский танкер.

Между тем, глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи заявил журналистам в пятницу, что он по-прежнему обеспокоен угрозой со стороны Ирана и дал понять, что не исключает возможность направления запроса в Пентагон касательно отправки дополнительных сил США на Ближний Восток. "На самом деле, я не верю, что угроза (противостояния с Ираном) уменьшилась, - сказал Маккензи. - Я считаю, что эта угроза очень реальна".

В самом Тегеране отрицают факт военных приготовлений. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, пояснил, что Иран не намерен вести войну с США, но "продолжит сопротивление Вашингтону".