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08.06.2019 16:30
Рубрика: Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019. По данным ведомства, более 25 тысяч человек показали высокие результаты по профильной математике. Ребята набрали 81-100 баллов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, - сообщили "РГ" в Рособрнадзоре. - Результаты по профильной математике улучшились.

А число "двоечников" - тех, кто не смог набрать минимальный балл по базовой математике, наоборот, по сравнению с прошлым годом сократилось примерно на 5 тысяч человек.

"Это показывает успешность освоения абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни", - сообщили в Рособрнадзоре.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Напомним, в этом году школьники должны были обязательно выбрать - сдавать базовую (более легкую) или профильную математику.

"В этом году на профильный ЕГЭ не пришли те, кто был не уверен в уровне своей подготовки, - рассказал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко. - А базовый экзамен не сдавали хорошо подготовленные и ориентированные на профильную математику выпускники".

Результаты профильного экзамена? Больше участников экзамена показали высокий результат (81-100 баллов): их количество превысило 25 тысяч человек. Средний тестовый бал ЕГЭ по профильной математике вырос на 6 баллов по сравнению с прошлым годом.

Это создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. Важно, что в 2019 году 100-балльные результаты показали ученики из 69 регионов РФ.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Итоги экзамена подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы образования, - рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов. - Важный шаг - внедрение Всероссийских проверочных работ, Национальных исследований качества образования, которые позволяют нам видеть проблему, недоработки, дают максимальную информацию для методической работы, как со школами, так и с учащимися".

Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с прошлым годом. Его сдавали около 17 тысяч участников - чуть больше, чем в 2018 году. Около 6% участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч участников. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4% получили "двойку" - показали результат ниже минимального. Примерно 60% - выдали хороший результат - 61-100 тестовых баллов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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