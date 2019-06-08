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08.06.2019 01:28
Рубрика: В мире

Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп призвал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перестать вести разговоры о Луне, а сосредоточиться на вопросах обороны, науки и освоении Марса.

НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году

По мнению главы Белого дома, учитывая средства, которые тратит Вашингтон, "NASA не должно говорить о полетах на Луну - мы сделали это 50 лет назад". Теперь необходимо "сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе", - цитирует ТАСС заявление Трампа в Twitter.

В минувшую пятницу NASA объявило о плане, позволяющем с 2020 года туристам летать на Международную космическую станцию. В год будет разрешено до двух частных миссий астронавтов, каждая - продолжительностью не более 30 дней. Однако путешествие в космос не будет дешевым - оно обойдется путешественнику как минимум в 35 тысяч долларов в сутки.

Фото: nasa.gov
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Напомним, в мае Трамп дополнительно выделил NASA 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. Американский лидер подчеркнул, что при его администрации восстанавливается превосходство NASA. "Мы возвращаемся на Луну, а потом отправимся на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному".

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