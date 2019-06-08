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Рубрика: В мире

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Фото: EPA/DAVID MAUNG
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По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. Американский лидер подчеркнул, что "пошлины приостановлены на неопределенный срок", - цитирует РИА Новости.

Напомним, на минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.

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