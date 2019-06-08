Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. Американский лидер подчеркнул, что "пошлины приостановлены на неопределенный срок", - цитирует РИА Новости.
Напомним, на минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.
....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2019 г.