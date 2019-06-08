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08.06.2019 14:22
Рубрика: Общество

Ученые назвали новую опасность фастфуда для детей

Текст: Руслан Мельников
Итальянские ученые пришли к выводу о том, что злоупотребление фастфудом может вызвать пищевую аллергию.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Об этом со ссылкой на конференцию ESPGHAN сообщает РИА Новости.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В частности, приводятся слова исследователя из Неаполитанского университета Роберто Канани, который считает, что накопление продуктов гликирования в организме любителей фастфуда объясняет резкий рост количества людей, страдающих от пищевой аллергии. При этом ситуация настолько серьезна, что Роберто Канани называет ее эпидемией.

Итальянские ученые провели наблюдение за здоровьем детей дошкольного и младшего школьного возраста. В результате выяснилось, что дети, которые страдают от пищевой аллергии, часто питались фастфудом и в их организме имеется большое количество конечных продуктов гликирования - белковых и жировых молекул, покрытых углеводами.

Эти соединения накапливаются в содержащей большое количество сахара пище во время долгой тепловой обработки и плохо выводятся из организма. По мнению специалистов, такие соединения могут стать причиной диабета, атеросклероза или болезни Альцгеймера.

Итальянские ученые считают, что они также влияют и на развитие аллергии. Косвенным доказательством этой точки зрения является распространенность пищевой аллергии среди жителей развитых стран, где особенно популярен традиционный западный фастфуд.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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