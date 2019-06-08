Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии

Наладить отношения Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смогут только после того, как сменится состав Еврокомиссии. В этом уверен президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Совершенно точно можно сказать, что пока не будет новой Еврокомиссии (ЕК), никакого движения в сторону дальнейшей интеграции России и Европы быть не можем. Будем надеяться на новый состав ЕК, новый состав Европарламента. Но у меня есть опасения, что крупной коррекции в позитивном направлении ждать не следует", - заявил он "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, многое зависит от того, кто станет председателем ЕК и председателем Европарламента.

В нынешнем составе надежды на улучшение дальнейших взаимоотношений практически нет. "Опубликованная в прошлом году инициатива Еврокомиссии Connectivity Strategy, которая направлена на развитие партнерских отношений между Европой и Азией, игнорирует и РФ, и ЕАЭС, и Китай, - отметил Антонио Фаллико. - Самое главное - в том чтобы ЕАЭС был признан и принят Евросоюзом. ЕС до сих пор не ответил на письмо ЕАЭС, практически союз игнорируют. Это тоже нельзя забывать".