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08.06.2019 09:27
Рубрика: В мире

В эту субботу "желтые жилеты" снова хотят попасть на Елисейские поля

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В 30-ю по счету протестную субботу один их лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ призвал сторонников вспомнить о том, что самые успешные манифестации проходили на Елисейских полях. Как он написал на своей странице в Facebook, эффект от "тех желтых акций" был самым значительным, а поэтому хотел бы снова оказаться на главном проспекте французской столицы.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

При этом Эрик Друэ отдает себе отчет в том, что социальное движение, начавшееся в середине ноября прошлого года, выдыхается. Неделю тому назад в манифестациях по стране приняли участие всего лишь девять с половиной тысяч человек, а это самый низкий уровень активности "жилетов". 30-летний водитель грузовика считает, что нет толку от мирных маршей. Он назвал их "карнавальными шествиями", которые не доставляют властям серьезных проблем.

Призыв Эрика Друэ в социальных сетях поддержали шесть тысяч человек. Однако это отнюдь не означает, что они массово навестят Париж в эту субботу.

Фото: REUTERS
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Здесь по-прежнему действует запрет на проведение каких-либо акций на Елисейских полях и в кварталах, к ним прилегающих. В запретную зону также входят районы вокруг президентской резиденции, Национального собрания, собора Парижской Богоматери. Ранее наиболее решительно настроенные "жилеты" уже пытались несколько раз пробиться на Елисейские поля, но каждый раз на подступах их блокировали полицейские.

Более реальным, скорее всего, станет марш, обозначенный как "Желтые жилеты отправляются в пригороды. Акт 1". Акция, интерес к которой проявили свыше трех тысяч человек, должна состояться во второй половине дня. Местом сбора "жилетов" станет знаменитый "Стад де Франс" ("Стадион Франции") в Сен-Дени, что к северу от Парижа. Участникам марша предстоит пройти с десяток километров по столичным предместьям вплоть до префектуры департамента Сена-Сен-Дени, что в восточном пригороде столицы - Бобиньи.

Ряд манифестаций также состоится на периферии, в том числе в Монпелье, Нанси, Тулузе.

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