В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на курортах

Настоящее лето пришло на черноморские курорты России. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура воды в Черном и Азовском морях повышается с каждым днем.

В Азовском море у города Ейск вода прогрелась уже до 22 градусов, у города Приморско-Ахтарск - до 24 градусов, а у города Темрюк и у Керчи - до 23 градусов.

В Черном море у Анапы и Геленджика температура воды 24 градуса, у Новороссийска - 23 градуса, у Туапсе и Сочи - 22 градуса. На южном берегу Крыма - у Алушты - вода прогрелась до 22 градусов, такая же цифра и в районе Ялты. В районе Евпатории и поселка Черноморский - 23 градуса, в Керченском проливе - 24 градуса. Самая теплая вода в Феодосии - 25 градусов из-за того, что море у города довольно мелкое.

При этом характер погоды на Черноморском побережье Краснодарского края пока неустойчивый. Периодически идут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем - до +30, по югу побережья (Туапсе-Сочи) до +33 градусов.

В Крыму так же жарко, но с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха в темное время суток 16-23 градуса, в светлое - до +32 градусов.

В Москве в выходные тоже жарко - до 33 градусов. Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.