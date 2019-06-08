В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на курортах

Новости

Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня 03:09
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка 02:45
Жителей столицы Сербии предупредили о нашествии диких кабанов 02:35
Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе 01:28
Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 00:57
В Канаде посетитель музея случайно открыл запертый 40 лет сейф 00:31
Испанцы разгромили в гостях Фарерские острова 07.06.2019
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников 07.06.2019
При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина 07.06.2019
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 07.06.2019
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама 07.06.2019
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 07.06.2019
Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец 07.06.2019
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 07.06.2019
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 07.06.2019
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 07.06.2019
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 07.06.2019
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 07.06.2019
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 07.06.2019
Путин обещал поддержку генсеку ООН 07.06.2019
ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства 07.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на курортах

Текст: Ольга Игнатова
Настоящее лето пришло на черноморские курорты России. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура воды в Черном и Азовском морях повышается с каждым днем.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Азовском море у города Ейск вода прогрелась уже до 22 градусов, у города Приморско-Ахтарск - до 24 градусов, а у города Темрюк и у Керчи - до 23 градусов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России

В Черном море у Анапы и Геленджика температура воды 24 градуса, у Новороссийска - 23 градуса, у Туапсе и Сочи - 22 градуса. На южном берегу Крыма - у Алушты - вода прогрелась до 22 градусов, такая же цифра и в районе Ялты. В районе Евпатории и поселка Черноморский - 23 градуса, в Керченском проливе - 24 градуса. Самая теплая вода в Феодосии - 25 градусов из-за того, что море у города довольно мелкое.

При этом характер погоды на Черноморском побережье Краснодарского края пока неустойчивый. Периодически идут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем - до +30, по югу побережья (Туапсе-Сочи) до +33 градусов.

В Крыму так же жарко, но с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха в темное время суток 16-23 градуса, в светлое - до +32 градусов.

В Москве в выходные тоже жарко - до 33 градусов. Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии