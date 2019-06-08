В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек

В муниципалитете Ла Ринконада, Севилья, вследствие выхода из строя одного из аттракционов развлекательного парка пострадали 28 человек, состояние здоровья одного из них оценивается как "тяжелое", сообщают испанские СМИ.

Инцидент произошел на аттракционе, название которого можно перевести как "котелок". По предварительным данным, в момент его работы не выдержал один из механизмов, из-за чего аттракцион развалился. Городские власти сообщают, что большинство из пострадавших - дети, девять из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести, от сильных ушибов до множественных переломов. Наиболее сильно пострадала 13-летняя девочка, получившая серьезные травмы головы.

В мэрии отметили, что ввиду серьезности происшествия, намеченная на эти выходные ежегодная ярмарка "Ла Хира" была отменена. Каждый год эту ярмарку в Севилье посещает до 40 тысяч человек.