В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Из некоторых поездов дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны. Причина - слишком высокая стоимость содержания.

Вагоны-рестораны сохранятся на большинстве направлений, но на некоторых их придется убрать.

"Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании. Однако сама компания пассажиров не кормит, а сдает в аренду другим фирмам", - рассказал РИА Новости генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

Вагон-ресторан, по его словам, обходится очень дорого. ФПК вынуждена платить за вагон-ресторан как за инфраструктуру, но реально он не приносит прибыли от продажи билетов.

Сейчас компания изучает статистику и спрос. По итогам этой работы будет принято решение о сокращении вагонов-ресторанов. Как уточнил Иванов, они сохранятся там, где ФПК обслуживает детские группы и на большинстве регулярных направлений.