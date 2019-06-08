В Техасе запретили продавать табачную продукцию лицам младше 21 года

Губернатор штата Техас республиканец Грэг Эбботт подписал новый закон, согласно которому на территории штата запрещается продажа табачных изделий лицам младше 21 года.

Закон ограничивает продажу не только обычных сигарет, но и сигар, электронных сигарет и другой табакосодержащей продукции. Новые правила начнут действовать с сентября этого года. Таким образом Техас стал шестнадцатым американским штатом, установившим порог покупки табака в 21 год. Лоббировавшие принятие этого закона НПО отмечали, что в штате около 7,4% школьников старших классов курят сигареты и еще 10% - электронные сигареты. Всего, около 10,5 тысячи детей Техаса ежегодно признаются постоянными курильщиками.

При этом в законе сделано исключение для действующих военнослужащих, которые смогут продолжить покупать табачные изделия с 18 лет, для чего им необходимо будет предъявить удостоверение.