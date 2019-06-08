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08.06.2019,  
20:20
Текст:  Руслан Мельников

Видео: авиация РФ нанесла мощный удар по террористам в Сирии

В интернете появилось видео удара российской авиации по позициям боевиков в Сирии.

Как сообщается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube агентством Step News, воздушная атака была произведена в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Несмотря на то, что съемки велись с большого расстояния, в кадр попало впечатляющее зрелище.

Сначала слышится звук пролетающего самолета, потом оператор запечатлел краткую вспышку мощного взрыва.

После этого высоко над землей поднимается огромное густое облако пыли и дыма, которое долго не рассеивается.

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