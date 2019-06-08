Видео: авиация РФ нанесла мощный удар по террористам в Сирии

Как сообщается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube агентством Step News, воздушная атака была произведена в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.

Несмотря на то, что съемки велись с большого расстояния, в кадр попало впечатляющее зрелище.

Сначала слышится звук пролетающего самолета, потом оператор запечатлел краткую вспышку мощного взрыва.

После этого высоко над землей поднимается огромное густое облако пыли и дыма, которое долго не рассеивается.