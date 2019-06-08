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08.06.2019 12:06
Рубрика: В мире

Власти Барселоны выдали лицензию на строительство храма Святого Семейства

Текст: Алексей Чуриков

Мэрия Барселоны выдала лицензию на строительство храма Святого Семейства, знаменитого архитектурного проекта Антонио Гауди, являющегося одной из главных достопримечательностей столицы Каталонии, а также - "самым длительным нелегальным долгостроем города".

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Как отмечается в пресс-релизе строительного комитета храма, спустя 137 лет после начала строительства, наконец удалось урегулировать вопрос с лицензией.

"Урегулирование вопроса с лицензией на строительство стало возможным благодаря слаженной работе мэрии города и представителей храма, которая не прекращалась последние два года", - говорится в релизе.

Стоимость лицензии составит 4,6 миллиона евро (338 млн рублей), а окончание строительства намечено на 2026 год. Отмечается, что окончательная высота сооружения составит 172 метра, а общий бюджет - 374 млн евро (около 28 млрд рублей).

В мире Европа Испания
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