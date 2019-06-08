Встречи с классической музыкой ожидают гостей ІІ Европейских игр

На риторический вопрос о том, что проще для профессионала: выдержать напряженный темп 42-километрового марафона или во время ІІ Европейских игр стать самым виртуозным исполнителем на 12-часовом фортепьянном концерте, белорусский пианист и инициатор музыкального "забега" Артем Шаплыко дает понять, что в обоих случаях должен сохраняться олимпийский девиз: главное не победа, а участие.

А самое ценное в этом масштабном манифесте музыкального триумфа от Моцарта, Баха до Чайковского и Рахманинова состоит в том, что гости и спортсмены ІІ Европейских игр в белорусской столице смогут прикоснуться к классическому искусству, придя на мероприятия филармонии, сообщает сайт предстоящих континентальный состязаний.

Большой фортепианный марафон намечен на 22 июня, где 12 часов без перерыва будет звучать живая музыка в исполнении талантливых белорусских пианистов, пояснил художественный руководитель филармонии Юрий Гильдюк.

А организовать марафон помогает основатель проекта "Мир классической музыки" Мария Бондаренко, для которой даже мир спорта стал дополнительной возможностью проявить и свою креативность, и музыкальную интуицию.

Мария уточнила, что в фойе будет стоять свободный рояль, приглашая сесть за него пианистов-любителей. Дело в том, что в республике, по ее словам, уже во весь голос заявило о себе движение самородков, когда любители инструментальной музыки вместе собираются и музицируют.

Для тех, кто неравнодушен к музыкальным открытиям ушедших эпох, Бондаренко сообщила, что существует специальный сайт. На нем представлена программа выступлений музыкального марафона, информация о исполнителях, здесь же можно забронировать и билет на концерты.

Кстати, во время марафона пройдут концерты "Два маэстро и ученики" с участием Игоря Оловникова, Юрия Гильдюка, Елены Науменко, Анны Сырневой, Альгерда Грищенко, Елизаветы Морозовой. А в программе "Играют дети" свое мастерство покажут учащиеся музыкального колледжа при национальной академии музыки. Последним концертом марафона станет программа "Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли. Номера в 4-6 рук".

В культурную программу Европейских игр включен и концерт симфонического оркестра под руководством народного артиста РБ Александра Анисимова, который состоится 12 июня на сцене Большого концертного зала.

"Маэстро Анисимов выбрал оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", которая в Минске ранее не исполнялась, - сообщили в филармонии. - Музыканты оркестра, солисты Ирина Крикунова и Виктор Менделев представят первое действие оперы в концертном исполнении". Прозвучит также симфонический эпилог Бородина из оперы "Млада" и Симфония №1 Сергея Рахманинова".

Буквально накануне атлетического старта в филармонии откроется традиционная серия классических летних вечеров у Ратуши.

"Это прекрасный форум под открытым небом, на который могут прийти все желающие", - рассказала директор симфонического оркестра Ольга Цецерская.

А концерт-поэма "Лунный свет", в котором причудливо соединены музыка, литература, танец и живопись, намечен на 23 июня. В этот вечер в зале будет звучать музыка Вивальди, Пьяццоллы, Арлена, Дебюсси, Каччини, Бетховена. "Все мероприятия филармонии, входящие в культурную программу ІІ Европейских игр, - подлинное слияние грации и силы спорта с мощью и энергией музыки", - эмоционально резюмировала один из руководителей культурной программы фонда "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года" Ольга Григорьева.