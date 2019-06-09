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09.06.2019 20:30
Рубрика: Спорт

"Шлем" по наследству

Австралийка Эшли Барти повторила парижский успех легендарной Маргарет Корт
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
Чемпионский титул на "Ролан Гаррос" в этом году взяла 23-летняя австралийка Эшли Барти, которая в двух сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:1, 6:3. Главный трофей грунтового "мэйджора" сам по себе очень крут, но к нему прилагаются еще несколько серьезных для теннисной статистики достижений.
Разве что в самых смелых мечтах Эшли Барти представляла себя чемпионкой "мэйджора". Теперь это реальность. Фото: REUTERS Разве что в самых смелых мечтах Эшли Барти представляла себя чемпионкой "мэйджора". Теперь это реальность. Фото: REUTERS
Разве что в самых смелых мечтах Эшли Барти представляла себя чемпионкой "мэйджора". Теперь это реальность. Фото: REUTERS

Барти уже была чемпионкой US Open-2018 в паре, но впервые в карьере выиграла свой персональный турнир "Большого шлема". Также Эшли стала первой представительницей Австралии за 46 лет, выигравшей French Open в женском одиночном разряде. В 1973 году свою пятую победу на кортах Парижа праздновала легендарная Маргарет Корт - та самая рекордсменка по количеству "Больших шлемов" (их у нее 24), которую последние несколько лет безуспешно пытается догнать американка Серена Уильямс (23). Кроме того, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Барти поднимется на второе место. Это наивысшая позиция для австралийки с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули.

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

От такого успеха Барти сама пребывает в приятном шоке. Хотя в этом году теннисистка находится в отличной форме. В марте она выиграла престижный турнир категории "Премьер" в Майами. На грунте дошла до четвертьфинала в Мадриде и победила в паре с белорусской Викторией Азаренко на кортах в Риме.

- Это просто невероятно. Мне и не снилось, что я буду сидеть с этим трофеем здесь, на Открытом чемпионате Франции. Разве что в детских мечтах я ставила такие цели, как все мы это делаем. Но то, что мои мечты сбылись, просто потрясающе, - радость и эйфория чемпионки на пресс-конференции были абсолютно искренними. - В эти две недели звезды сошлись для меня, я показывала прекрасную игру, когда это было нужно. А каждый раз, когда у меня получается играть в свой теннис, я могу справиться с лучшими в мире.

А ведь был момент, когда Барти просто ушла из тенниса. Она начала играть в 5 лет, а в 18 устала от постоянных разъездов и заскучала по дому. Поэтому решила взять паузу и пожить нормальной жизнью, а в качестве спортивной нагрузки - поиграть в крикет. Но в 2016-м Эшли вернулась в Тур. Сейчас спортсменка уверена, что именно тот перерыв в карьере и помог ей оказаться на вершине.

- Я никогда не хлопала дверью и не говорила, что не вернусь. Мне просто нужно было время, чтобы вырасти - не как игроку, а как личности, - отметила Барти. - Не уверена, что стала бы чемпионкой, если бы тогда не приняла то решение. Но новые перспективы, которые открылись в жизни и карьере, дали мне веру в то, что я смогу добиться успеха.

Шарапова попала в основную сетку Уимблдона

Однако какой бы нестандартной ни была история новой чемпионки "Ролан Гаррос" Эшли Барти, женский теннис в Париже не очень-то котировался. Из-за дождей, которые обрушились на столицу Франции в минувший четверг, матчи пришлось переносить, а график уплотнять. Пострадали женские полуфиналы Эшли Барти - Аманда Анисимова и Йоханна Конта - Маркета Вондроушова. Их сдвинули на второстепенные корты, отдав главную арену мужчинам: Рафаэлю Надалю - Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу - Доминику Тиму. Возмутились глава WTA Стив Саймон и бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо: мол, девушки заслужили играть на центральной площадке. Формально они, конечно, правы. Но нельзя отрицать того факта, что на матчи с участием Надаля, Федерера, Джоковича, Тима набиваются полные стадионы. А прекрасные дамы, устанавливающие личные рекорды на турнире "Большого шлема", не привлекают болельщиков. Они хотят видеть на корте настоящих чемпионок, которые могут защитить титул, и суперзвезд - таких, как Серена Уильямс или Мария Шарапова, у которых не только классный форхэнд или бекхэнд, но за которыми стоит нечто большее, чем просто теннис.

Что ж, в мужском финале, который завершился после подписания этого номера "РГ" в печать, этого было в избытке. Испанец Рафаэль Надаль обыграл в полуфинале Роджера Федерера и боролся за свой 12-й (!) титул на "Ролан Гаррос". А его соперник австриец Доминик Тим, уступивший ему в прошлом году, жаждал реванша.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
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