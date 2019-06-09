На следующей неделе Disturbed будут метать молнии и вызывать гром в обеих столицах, Cradle of Filth представят готический ужастик, но только для ушей, "Акапелла Экспресс" продемонстрируют высший вокальный пилотаж, а "25/17" сыграют свой последний концерт в старом составе.

Кто играет: Группа Disturbed.

Что играет: Ню-метал.

Почему идти: За спиной у группы Disturbed стадионные аншлаги, платиновые тиражи и хиты, побывавшие как в чартах Billboard, так и на саундтреках голливудских фильмов-пугалок. Ну а теперь чикагские ню-металлисты будут вызывать громы, метать молнии и ставить ошалевшую публику на уши в Москве и Питере.

Где, когда, сколько: СК "Юбилейный (Санкт-Петербург); 12 июня; 2 500 - 8 900 руб.; "ВТБ Арена" (Москва); 16 июня; 2 500 - 9 900 руб

Кто играет: Группа Cradle of Filth.

Что играет: Блэк-метал.

Почему идти: Усилиями британцев Cradle Of Filth экстремальный и неудобоваримый тру-блэк эволюционировал до симфо-блэка - жанра, при правильном подходе способного собирать полные залы и парализовать уличное движение толпою поклонников. На концерте в Москве группа исполнит целиком свой легендарный альбом "Cruelty & The Beast", которому недавно стукнуло 20 лет. Такая музыка пленных не берет - злая, техничная, заставляющая кровь двигаться быстрее. Если угодно, настоящий готический фильм ужасов, но только для ушей.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 15 июня; 2 200 - 5 000 руб.

Кто играет: Группа "Акапелла Экспресс".

Что играет: Вокальный джаз.

Почему идти: Пение а'cappella (то есть без инструментального сопровождения) считается высшим пилотажем вокального жанра. Группа "Акапелла Экспресс", выступавшая на крупнейших фестивалях - от "Славянского базара" до Montreux Jazz Festival, - споет на этот раз в "Академ Джаз клубе". Мировые хиты от классики до рока, шесть идеально подобранных голосов и ни одного инструмента, а тем более фонограммы. Задушевная атмосфера уютного арбатского клуба прилагается.

Где, когда, сколько: "Академ Джаз Клуб"; 15 июня; 500 - 1 500 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Екатерина Семенчук, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Евгений Акимов, Евгений Никитин, Ярослав Петряник, Андрей Попов, Лариса Гоголевская и другие.

Что играет: М. Мусоргский - "Хованщина" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Хованщина" - самое гениальное и одновременно несчастливое детище Мусоргского. Гениальное - потому что никто ни до, ни после не смог создать столь грандиозную, "античную" трагедию на тему русской истории. Несчастливое - потому, что опера не была закончена автором; к ее реанимации приложили руку несколько композиторов. Мариинский театр уже дважды показывал "Хованщину" в Москве - каждый раз с огромным успехом. Очередное, уже концертное, исполнение даст столичной публике возможность сосредоточиться на голосах нового поколения певцов блестящей мариинской школы.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 июня; 1 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Группа "25/17".

Что играет: Рэп.

Почему идти: Омская команда "25/17", о которой Константин Кинчев говорил как о лучшем, что есть на ниве отечественного рэпа, переживает очередную трансформацию. "Мы не хотим превращаться в музыкантов, которые делают одно и то же с каждым разом все хуже и хуже", - заявил основатель группы Андрей Позднухов. А пока этого не произошло, не упустите шанса последний раз услышать "25/17" в нынешней ипостаси - как в агрессивной ее части, так и в лирической.

Где, когда, сколько: Зеленый театр Парка Горького; 11 июня; 1 200 - 35 000 руб.

Кто играет: Дейв Харрингтон и его группа.

Что играет: Электроника, джаз, авангард.

Почему идти: Мультиинструменталист Дейв Харрингтон, половина электронного дуэта Darkside (вместе с Николасом Джааром) в своем сольном проекте пустился в исследование пограничной территории между эмбиентом и джазом. Свои звуковые ландшафты Дэйв рисует при помощи гитарных импровизаций, создавая на редкость красивые гармонии с участием клавишных и духовых. Несмотря на столь сложное и запутанное происхождение, музыка вполне доступна для восприятия даже тех, кто современный джаз не слушает вообще.

Где, когда, сколько: "Центральное Деловое Пространство";11 июня;1 200 - 1 600 руб.