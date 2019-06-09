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09.06.2019 20:54
Рубрика: Общество

В центре науки

Дмитрий Медведев спустится в шахту коллайдера
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев прибудет в Женеву для участия в Международной конференции труда, а также его ждут в крупнейшем научно-исследовательском учреждении в области физики частиц - Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).

Повод для конференции - 100-летие Международной организации труда. Она была основана в 1919 году и со временем превратилась в одно из самых авторитетных специализированных учреждений ООН. Во вторник премьер-министр России выступит на пленарной сессии конференции. На площадке мероприятия у Медведева запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным директором МОТ Гаем Райдером.

Из 8 тысяч представителей науки, проводящих здесь эксперимент, около одной тысячи российские

Россию на конференции также будут представлять вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку-2"

Сегодня же у председателя правительства без преувеличений большой научный день: он приедет в ЦЕРН, где расположен Большой адронный коллайдер - самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках. Ученые центра за время его существования обнаружили W- и Z-бозоны, впервые получили атом антиводорода, а в 2013 году было сделано, возможно, самое громкое открытие: через серию экспериментов на коллайдере удалось получить бозон Хиггса. Как рассказали в пресс-службе правительства, Дмитрий Медведев спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимент ATLAS. Премьер встретится с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. Из 8 тысяч представителей науки, проводящих здесь эксперимент, около одной тысячи российские. В исследованиях, проектах по модернизации Большого адронного коллайдера и создании "Будущего циклического коллайдера" участвуют Объединенный институт ядерных исследований Дубны, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Будкера, Томский государственный университет, "Росатом". Темой разговора премьера с учеными станут перспективы российского присутствия в проектах ЦЕРН и возможности, создаваемые национальным проектом "Наука".

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