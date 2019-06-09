Финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации уже 11 июня может завершиться оглушительной сенсацией. Неоспоримый фаворит "Голден Стейт Уорриорз" в противостоянии с "Торонто Рэпторз" уступает 1:3 и больше не имеет права на ошибку.

"Воины" из Калифорнии доминируют в НБА не первый год - за четыре последних сезона лишь раз титул достался не "Голден Стейт". Никто и представить не мог, что команда-династия, которую многие специалисты считают сильнейшей в XXI веке, споткнется о "динозавров" из вроде бы небаскетбольной Канады. "Рэпторз", основанный в 1995 году, даже до финала ни разу не добирался. Но в нынешнем сезоне клуб из Торонто рушит стереотипы.

Отчасти "динозаврам" помогают кадровые проблемы оппонента - травмированный Кевин Дюрант смотрит игры с трибуны. Ну а у "Торонто" феерит Кавай Леонард. В четвертом матче серии, прошедшем на площадке "Уорриорз", он набрал 36 очков. Матч закончился со счетом 105:92 в пользу "Рэпторз", и теперь канадцам нужна еще одна победа.