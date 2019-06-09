Франция сенсационно проиграла Турции в отборе на Евро-2020

Матчем российской сборной программа квалификации чемпионата Европы-2020 в эти выходные, разумеется, не ограничивалась. И как минимум в одном поединке произошла настоящая сенсация.

Федерация футбола Турции после провала команды в Лиге наций уволила Мирчу Луческу - румынский специалист отлично поработал в донецком "Шахтере", а вот после этого не получилось ни в питерском "Зените", ни в сборной. Турецкую национальную команду принял местный специалист Шенол Гюнеш, и разницу все почувствовали мгновенно. На старте отборочного турнира были повержены Албания (2:0) и Молдавия (4:0). Теперь же турки показали почти образцовый футбол на стадионе в Конье. И положили на лопатки действующего чемпиона мира сборную Франции.

- Мы не понимаем, что произошло. Мы полностью отклонились от намеченного курса. У нас не было практически ни единого шанса, - признался после игры нападающий "синих" Антуан Гризманн.

Французы действительно сыграли очень плохо и не были похожи на себя. Достаточно сказать, что за весь матч команда Дидье Дешама не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника. Хотя уже к перерыву проигрывала 0:2 - на 30-й минуте отличился Кан Айхан, а перед перерывом преимущество хозяев удвоил Дженгиз Ундер. Чемпионы имели уйму времени, чтобы хотя бы сохранить лицо. Вместо этого они продолжили разочаровывать. Тот же Килиан Мбаппе, которому многие прочат славу Лионеля Месси и Криштиану Роналду, провел худший для себя матч в составе сборной. Форвард "ПСЖ" 22 раза потерял мяч.

- Когда вся команда показывает такую игру, то из матча невозможно извлечь ничего положительного. Мы не сделали того, что должны были, тогда как соперник демонстрировал свою игру, - сказал журналистам после финального свистка главный тренер французской сборной Дидье Дешам. - Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет. Для нас это была пощечина.

Игроки турецкой команды вместе со штабом очень эмоционально отметили успех, в полном составе отправившись благодарить болельщиков. Радость понятна - с девятью очками в трех матчах парни Шенола Гюнеша теперь единолично возглавляют таблицу группы Н. Но наставник сборной Турции, как только фанфары отгремели, напомнил всем, что главная задача выхода на Евро-2020 отнюдь не решена.

- Мы провели хороший матч и победили, но уже во вторник нас ждет встреча с Исландией. Мы были единым целым, болельщики превосходно нас поддерживали, и мы рады, что все получилось, - сказал Шенол Гюнеш. - Но теперь нужно как можно скорее абстрагироваться от этого результата и готовиться к следующему матчу. Нужно воспринимать этот результат не как победу над чемпионом мира. Мы победили в отдельном матче соперника по отборочной группе. Так что не стоит переоценивать значимость события - это не такая большая победа.

Упомянутые Гюнешем исландцы в свою очередь обыграли Албанию 1:0 и набрали шесть очков - столько же, сколько французы. Но чемпионы мира стоят в таблице выше за счет победы в личной встрече.

В группе I, где выступает сборная России, состоялись еще два поединка. Лидер мирового рейтинга Бельгия довольно спокойно справилась дома с Казахстаном - 3:0. Голы забили Мертенс, Кастань и Лукаку. А шотландцы в Глазго лишь на 89-й минуте смогли дожать следующего соперника россиян Кипр - 2:1. Таким образом, британская команда, как и предполагалось, видится теперь главным конкурентом команды Станислава Черчесова за вторую путевку на Евро. Первое место, тут тоже без сенсаций, удерживают бельгийцы.

Из других результатов стоит выделить гостевую победу набирающих обороты немцев. Команда Йоахима Лева огорчила Беларусь 2:0. Мячи на счету Сане и Ройса. Чемпионы мира 2010 года испанцы умудрились пропустить на выезде от Фарерских островов. Но свои три очка все равно взяли - 4:1. У "красной фурии" отличились Рамос, Навас, Гайя, а еще один гол Гестсон забил в свои ворота. За Фареры мяч на свой счет записал Клеминт Ольсен.

Тяжелую победу одержали дома финалисты ЧМ-2018 хорваты. В Осиеке они одолели Уэльс 2:1 и, набрав шесть очков, теперь делят лидерство с Венгрией, которая в своем гостевом матче обыграла Азербайджан - 3:1. А вот другая балканская команда, Сербия, своих болельщиков откровенно разочаровала. Игра во Львове против Украины закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, которые теперь возглавляют таблицу группы В с семью очками в трех матчах. Сербы в этой компании последние - с одним баллом они стоят ниже Литвы и Люксембурга. Отбор на Евро-2020 продолжится уже в понедельник вечером.