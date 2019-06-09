Боксер Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

Казахстанец Геннадий Головкин и канадец Стив Роллс во время четвертого раунда боксерского матча в Нью-Йорке, 8 июня 2019 г. Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Поединок прошел в субботу в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал соперника в четвертом раунде, закончив 12-раундовый рейтинговый поединок досрочно. Стоит отметить, что бой проходил в новом промежуточном весе до 74,4 кг.

Этот бой стал для 37-летнего Головкина первым после того, как осенью 2018 года он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу. Сейчас на счету спортсмена 39 побед, из них - 35 нокаутом, а также одно поражение и одна ничья.