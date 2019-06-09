Глава МВФ призвала прекратить торговые войны

Торговые войны - главная угроза для роста мировой экономики, заявила 9 июня управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Лагард на встрече министров финансов и глав ЦБ G20 в японском городе Фукуока.

Также, по ее словам, противостояние США и КНР может уже в 2020 году понизить уровень мирового ВВП на 0,5 процента (455 миллиардов долларов) и оставить "серьезную вмятину" на мировой экономике.

По словам Лагард, такое снижение "может значительно повлиять на прогнозируемый рост экономической активности".

По мнению главы МВФ, наряду с торговыми войнами риском для экономики являются растущий уровень задолженностей у многих ведущих стран, а также слишком низкие процентные ставки.

Чтобы снизить напряженность, Лагард предлагает отменить уже введенные разными странами импортные пошлины, а также постараться не инициировать новых заградительных барьеров на пути торговли. Кроме того, она призвала модернизировать международную торговую систему.

От России на встрече присутствовали замминистра финансов Сергей Сторчак и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.