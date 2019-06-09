Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Экс-чемпион мира по боксу по трем престижным версиям Геннадий Головкин из Казахстана победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде. Поединок промежуточной категории до 74,4 кг состоялся в Нью-Йорке.

Для Головкина этот бой стал первым после того, как в сентябре 2018 года он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Нокаутировав Роллса, Геннадий признался: он жаждет реванша с Альваресом.

- Все знают, с кем бы мне хотелось подраться, - отметил Головкин. - Я получил хороший опыт в прошлом поединке, сделал выводы. Пусть Альвареса приведут ко мне, и мы еще раз выясним отношения.

В послужном списке Головкина теперь 39 побед (35 нокаутом), одна ничья и одно поражение.