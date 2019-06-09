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Рубрика: Экономика

Дачный налет

Граждане могут изучить воздушную съемку своих участков
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии объяснила, где рядовые граждане могут получить информацию о том, что увидели беспилотники на их участках.

Узнать о результатах административных обследований, в том числе проведенных с использованием беспилотных летательных аппаратов каждый желающий может на официальном сайте Росреестра.

По мнению ведомства, это поможет допустившим нарушения собственникам земельных участков оперативно их устранить и избежать штрафов. При этом санкции к нарушителям земельного законодательства не применяются автоматически после обследования беспилотниками. В случае выявления признаков нарушений Росреестр имеет право провести внеплановую проверку, по итогам которой инспектор вынесет соответствующие постановления и предписания.

Центр использования беспилотников заработал при центральном аппарате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в апреле 2019 года.

Фото: РИА Новости
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Эти аппараты используются кадастровым ведомством для проведения государственного земельного надзора, выявления нарушений земельного законодательства. Именно Росреестру и поручено по закону выполнять государственный земельный надзор "с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства". В федеральной службе уточнили, что к числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению. В настоящее время подобные проверочные мероприятия проводятся на территории Московской области.

До конца 2019 года Росреестр планирует создать в административных центрах федеральных округов России центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Такие центры будут оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов.

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