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Рубрика: Спорт

Пресно без Шведа

В отсутствие лидера "Химок" армейцы уже 10 июня могут оформить чемпионство в Единой лиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
На площадке Баскетбольного центра Московской области "Химки" и ЦСКА 10 июня проведут третий матч финальной серии, который может оказаться последним. В двух предыдущих встречах "красно-синие" уверенно брали верх на своей арене - 106:85 и 103:92.

Лидер "Химок", лучший бомбардир за всю историю Единой лиги Алексей Швед в стартовой игре серии набрал 30 очков, а во втором матче он не смог принять участие из-за травмы. Оказалось, что его беспокоила боль в пятке, и серию за "золото" он начал на уколах. Обследование показало обострение проблемы, и вердикт медиков был неутешительным: на лечение и восстановление понадобится три-четыре недели.

Таким образом, это уже вторая критическая потеря "Химок". Напомним, что ранее выбыл из строя латвийский форвард Янис Тимма - у него перелом пальца на ноге.

Финал плей-офф НБА может стать сенсационным

Первую четверть второго матча ЦСКА выиграл с двукратным перевесом - 30:15, причем за десять минут чистого времени армейцы реализовали пять трехочковых бросков.

В начале заключительной четверти химчане сократили свое отставание до "минус 9", однако "красно-синие" тут же выдали решающий рывок, набрав девять очков подряд.

- Мы доминировали с самого начала, играли агрессивно, задавали темп на обеих половинах площадки, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - В третьей четверти у нас возникли те же проблемы, что и в предыдущей встрече: мы стали действовать немного расхлябанно. Но все же это плей-офф, здесь главное - результат, и мы впереди - 2:0. В следующей встрече надо снова проявить концентрацию и желание, чтобы порадовать болельщиков.

У Алексея Шведа боли в пятке, он начинал финальную серию на уколах. Проблема обострилась, на восстановление потребуется три-четыре недели

Литовский наставник "Химок" олимпийский чемпион Сеула-1988 Римас Куртинайтис не имел больших претензий к игрокам своей команды: "Мы выступали без двух лидеров - это очень тяжело. Тем не менее бились, старались все 40 минут. Но итоговый результат таков, каково мастерство".

Самыми результативными у победителей стали Серхио Родригес (16 очков), Нандо Де Коло (14), Кори Хиггинс (14) и Отелло Хантер (14) . В составе "Химок" отличились Тони Крокер (26) и Вячеслав Зайцев (15).

Тем временем

Сенсационную победу над действующим чемпионом Старого Света Испанией одержала женская сборная России на товарищеском турнире в Сарагосе - 70:61.

Команды сейчас готовятся к стартующему 27 июня в Сербии и Латвии финальному турниру первенства Европы.

В рядах нашей сборной блестяще сыграли чемпионки мира 2017 года среди молодежных команд Раиса Мусина и Мария Вадеева. Первая набрала 17 очков, у второй так называемый "дабл-дабл" - 14 очков и 13 подборов.

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Также в этом матче у россиянок, руководимых немецким специалистом Олафом Ланге, выходили Анна Лешковцева, Жосселина Майга, Екатерина Федоренкова, Евгения Белякова, Елена Беглова, Ксения Левченко, Юлия Гладкова, Анастасия Логунова, Анастасия Шилова и Аделина Абайбурова.

Результат финального матча мини-турнира в Сарагосе Россия - Италия стал известен уже после подписания этого номера "РГ". Дальше наши девушки отправляются во Францию. Там в городе Ренн сыграют с хозяином Евробаскета и одним из наших соперников по группе Сербией, с француженками, а также со сборной Турции.

Где будем смотреть

10 июня, понедельник, "Матч ТВ"

19.00. "Химки" - ЦСКА. Третий матч. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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