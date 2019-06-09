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09.06.2019 10:09
Рубрика: В мире

Китай предупредил об "ужасных последствиях" от соблюдения санкций США

Текст: Константин Волков

Власти КНР провели на этой неделе ряд встреч с руководством крупных технологических компаний, включая Microsoft и Dell из США и Samsung из Южной Кореи, на которых предупредили, что последствия для их бизнеса в Китае будут "ужасны", если они станут следовать указаниям администрации американского президента Дональда Трампа о запрете продажи технологий для КНР. Такие встречи прошли 4 и 5 июня, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Ранее Пекин заявил, что готовит список "ненадежных" компаний и частных лиц. Это расценивается как ответ на принятое 17 мая Минторгом США решение запретить продажу американских технологий китайскому IT-гиганту Huawei. Также с китайкой компанией прекратили сотрудничество Broadcom, Google, Intel и ряд других американских высокотехнологичных компаний. В частности, Google лишил Huawei доступа к обновлению операционной системы Android, это решение может начать действовать примерно через три месяца.

Китайская сторона назвала действия США "опасным прецедентом", который ставит под угрозу все отрасли и предприятия.
 

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