Косачев: Порошенко никогда не собирался восстанавливать отношения с РФ

Однажды "тайное" становится до того явным, что его уже невозможно игнорировать.

Вот тут проваливший свое президентство Петр Порошенко признался, что его политической платформой является полный разрыв с Россией. Для нас ничего нового и удивительного. Но ведь все эти годы Порошенко врал своим покровителям на Западе, что он бы и рад восстановить отношения с нашей страной, но, дескать, никак не получается - слишком Россия коварна, агрессивна, шантажна и оккупационна...

Нет, не собирался и даже не пытался. Политическая платформа другая, прямо противоположная. И так и дурил бы Петро доверчивых европейцев, если бы не выборы.

Вот интересно, насколько одураченными сейчас себя должны чувствовать Меркель, Макрон и прочие адепты Нормандского процесса "по-киевски"? Ведь в дураках вслед за Порошенко остались и все те, кто его бездумно прикрывал и покрывал последние пять лет...

Новый президент Украины пока придерживается той же риторики. И тоже может проскочить, если одураченные прежней киевской властью европейцы позволят сотворить это с собой еще раз. Поглядим.