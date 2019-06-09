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09.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Текст: Георгий Панин
Вадим Иосуб, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

- Сценарий первой недели лета валютный рынок может повторить на бис. Рубль продемонстрировал в эти дни весьма высокую стабильность. Можно было бы даже сказать, что он совсем не изменился. Но изменились курсы доллара и евро. И между этим фактом и стабильностью рубля нет никакого противоречия.

Официальный курс доллара, который устанавливает Банк России, снизился за неделю с 65,3834 до 65,0395 рубля (-0,53%). Одновременно с этим официальный курс европейской валюты вырос за этот же период с 72,8436 до 73,2605 рубля (+0,57%).

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Единственная причина, которая полностью объясняет такое разнонаправленное движение этих двух валют к рублю, абсолютно внешняя, никак не связанная с российской экономикой, ценой на нефть или прочими привычными факторами курсообразования. Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты. И их суммарное изменение дает эти же самые 1,1%.

Характерно, что после активного снижения предыдущих недель, за прошедшую семидневку цена на нефть практически не изменилась. Для "черного золота" неделя прошла в диапазоне 59,1-62,7 доллара за баррель марки Brent, что и является одной из основных причин низкой волатильности рубля. Примечательно, что начавшийся в четверг Петербургский международный экономический форум и прозвучавшие на нем заявления никак не повлияли на курс рубля. Произошло это, поскольку разговора о каких-то изменениях работы валютного рынка или стратегии присутствия на нем государства в лице Минфина и Центробанка не идет.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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На наступающей неделе весьма вероятно, что снижение доллара на мировом рынке продолжится, а на внутреннем валютном рынке из-за этого может повториться сценарий прошлой недели. Евро может вырасти до 73,7 рубля, одновременно с этим доллар подешевеет до 64,7 рубля.

Специально перекладываться из рублей в валюту или наоборот в июне не стоит. Лучше всего один раз для себя установить диверсифицированную корзину сбережений (как вариант, 50% рубли, по 25% доллар и евро, или более консервативно - по одной трети в каждой из валют), и далее придерживаться подобной тактики. При этом обмен рублей на валюту и обратно, пытаясь заработать на малопредсказуемых скачках курсов, лучше минимизировать, а идеально - вообще исключить.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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