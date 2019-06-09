Великий современный режиссер Питер Брук писал, что для того, чтобы спектакль стал великим, он должен быть немножечко скучным. Не убежден, что все наши режиссеры эту сентенцию знают, однако радостно следуют ей. Как-то разучились мы на театре веселиться. Нет, "смех сквозь слезы" или "так смешно, что хочется плакать" - это пожалуйста. А вот так, чтобы просто похохотать, порадоваться и выйти из театра, не загруженным вселенскими проблемами, а отдохнувшим - это нет.

И вдруг - да! И еще какое - да! В Малом театре на сцене филиала. Режиссер театра Вахтангова Владимир Иванов поставил веселый, радостный, легкий, музыкальный спектакль "Всегда зовите Долли!" по знаменитому роману и еще более знаменитому бродвейскому мюзиклу.

Владимир Иванов сделал спектакль - брызги шампанского, спектакль-конфетти, спектакль-праздник

Те, кто считает Малый театр академически скучным, тот пользуется слухами. Тот не видел, скажем, русские водевили, блистательно поставленные Юрием Соломиным. Юрий Соломин создает театр нескучный и живой. Вниманием критиков театр, на мой взгляд, обделен, а вниманием зрителей, наоборот, избалован. Мне лично кажется, что это лучше, нежели наоборот.

Владимир Иванов сделал спектакль - брызги шампанского, спектакль-конфетти, спектакль-праздник.

Главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков сочинил блистательную декорацию. Она переливается, превращается, меняется, прям-таки создавая иллюзию кинофильма. Место действия этого спектакля - мир, герои переносятся в разные места столь легко и стремительно, что даже не сразу сообразишь, как это художник придумал все эти переходы.

За годы своего руководства Соломин сделал еще одну вещь поразительную: создал удивительную труппу. Здесь есть знаменитые и народные, молодые и великолепные, бездарных только нет.

Царит в спектакле Ирина Муравьева - блистательная актриса, которая умеет мгновенно менять настроение зала: вот мы хохочем, вот задумываемся, а вот ловим себя на том, что "ноги сами в пляс идут", когда Муравьева поет и танцует. Муравьева не просто хорошая актриса, в Японии таких, как она, называют народное достояние. Муравьеву не просто уважают - ее обожают. И есть за что.

Ее партнер - народный артист Валерий Афанасьев - долгие годы играл в Театре на Юго-Западе. Он поразительный театральный актер. Легкий, глубокий, невероятно органичный. Быть партнером обожаемой звезды - задача не простая, но Афанасьев ее решил. Играть довольно гротесковую роль так, чтобы зритель почувствовал и посочувствовал твоему персонажу, - дело не легкое, по плечу только мастеру. Афанасьев - мастер.

Не знаю, замечали ли вы, дорогие читатели, что в современном российском театре сегодня побеждает один жанр: печалька. Не трагедия, даже не драма, а вот именно печалька про нашу жизнь. Владимир Иванов доказывает, что жанр - это важно, что это такой стержень, который держит конструкцию. И все актеры - все! - попадают в жанр легкой, гротесковой комедии. Вообще просто смех на театре - это очень не просто. Видно, что спектакль потребовал огромной работы, невероятной. Шестнадцать актеров, не считая массовки. И это шестнадцать запоминающихся людей, шестнадцать характеров... Браво, Владимир Иванов!

Они все - забавные персонажи спектакля "Всегда зовите Долли" и трогательные люди. Они делают то, что должен делать актер комедии, - влюбляют в себя зрителя. А. Охлупина, К. Саханенко, И. Жерякова, Д. Зеничев играют эпизоды - но как! Понятные, забавные, трогательные люди.

Шестнадцать актеров, не считая массовки. И это шестнадцать запоминающихся людей, шестнадцать характеров...

А. Дривень ведет спектакль, мы ощущаем его хозяином происходящего. Г. Скряпкин играет понятного, по-своему даже трагического, но одновременно смешного и занятного человека. А какие чудесные героини у Д. Мингазетдиновой, О. Абрамовой, Д. Шевчук! У них есть только одно общее: они красавицы! Но какие разные, какие смешные, какие трогательные... Как и герой Д. Триумфова - студент играет рядом с народными и не теряется. М. Хрусталев и С. Потапов играют двух английских клерков. Два разных характера, два разных и интересных человека. А то, как танцует Потапов, вызывает восторг зала и овацию.

Мы сегодня как-то попривыкли к тому, что режиссер должен быть эдаким придумщиком. По стране идет огромное количество спектаклей, главное в которых бесконечная, и, увы, часто бессмысленная фантазия режиссеров. В этом спектакле режиссерской фантазии тоже хватает, я уж не говорю о том, что вместе с С. Плотовым В. Иванов выступает автором пьесы, где много чего нафантазировано. Но Иванов владеет ныне, увы, часто забытым искусством - он воистину растворяется в артистах. Такое количество персонажей, и каждая - каждая! - роль придумана и продумана. Такое не часто увидишь.

Иванов посадил в зале тапера (В. Жуков) - замечательная находка! Дело не в том, что живая музыка - всегда здорово, хотя это тоже важно. Но музыка Джерри Хермана становится героем спектакля, она не сопровождает действие, а участвует в нем. Она тоже герой представления, где много песен, танцев (балетмейстер Е. Богданович, балетмейстер-репетитор Н. Цыбульская).

"Всегда зовите Долли!" - это классический пример хорошо сделанного, веселого, яркого музыкального спектакля, в котором с удовольствием играют актеры и который с удовольствием смотрят зрители.

Спасибо, Малый театр, за хорошее настроение, за радость, за яркость, за труд, без которого все это не рождается, за доказательство простой мысли: академический не значит скучный, академический - значит классный.