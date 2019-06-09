Маргарита Русецкая рассказала о проблемах продвижения русского языка

Новости

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос" 19:29
Под Тулой загорелся торговый центр 19:28
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций 19:26
Порошенко готов стать премьер-министром Украины 19:25
Один человек погиб в результате стрельбы на автовокзале в Уфе 19:21
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций 19:12
На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком 19:03
Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 18:18
Названы худшие ремейки в истории кино 17:59
Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии 17:53
МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР 17:51
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 17:27
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2 17:23
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 17:17
Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии 17:12
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку 16:59
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 16:53
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии 16:49
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве 16:37
Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС 16:33
Лидер "Хора Турецкого" пообещал посетить II Европейские игры 16:30
Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске 16:25
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте 16:22
В Соль-Илецке группа неизвестных расстреляла мужчину 16:17
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Маргарита Русецкая рассказала о проблемах продвижения русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Ректор института Пушкина Маргарита Русецкая считает, что на продвижение русского языка и на укрепление его позиций за рубежом деньги государство выделяет немалые, но системных результатов пока нет.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По ее словам, сейчас на конкурсной основе средства на эти цели может получить любая организация.

Фото: iStock
Пжлст, спс: Как сленг соцсетей влияет на русский язык

"Но давайте мы посмотрим на результаты этих конкурсов, кто получает бюджетные, государственные деньги на повышение квалификации русистов за рубежом, на ведение каких-то семинаров, лекций и так далее. Иногда это могут быть организации, например, вузы по подготовке пожарных, различные коммерческие организации непрофильные или вузы, у которых даже нет опыта по подготовке кадров преподавателей русского языка как иностранного, они просто подают хорошие конкурсные заявки и побеждают в этих конкурсах и получают эти деньги. Поехали, кого-то пригласили, провели мероприятие, естественно, что у них нет интереса дальнейшего продолжения дела, потому что деньги закончились - закончился интерес", - цитирует РИА Новости ректора.

По мнению Русецкой, нужно менять и саму систему продвижения русского языка за рубежом.

"Педагоги должны ехать обучать по каким-то единым планам, по согласованным методическим комплектам, (чтобы не получилось так - ред.): сегодня один педагог, завтра приехал другой, и если не будет каких-то единых планов, преемственности, то, вы понимаете, движения не будет", - заключила Русецкая.

Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду