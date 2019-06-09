Маргарита Русецкая рассказала о проблемах продвижения русского языка

Ректор института Пушкина Маргарита Русецкая считает, что на продвижение русского языка и на укрепление его позиций за рубежом деньги государство выделяет немалые, но системных результатов пока нет.

По ее словам, сейчас на конкурсной основе средства на эти цели может получить любая организация.

"Но давайте мы посмотрим на результаты этих конкурсов, кто получает бюджетные, государственные деньги на повышение квалификации русистов за рубежом, на ведение каких-то семинаров, лекций и так далее. Иногда это могут быть организации, например, вузы по подготовке пожарных, различные коммерческие организации непрофильные или вузы, у которых даже нет опыта по подготовке кадров преподавателей русского языка как иностранного, они просто подают хорошие конкурсные заявки и побеждают в этих конкурсах и получают эти деньги. Поехали, кого-то пригласили, провели мероприятие, естественно, что у них нет интереса дальнейшего продолжения дела, потому что деньги закончились - закончился интерес", - цитирует РИА Новости ректора.

По мнению Русецкой, нужно менять и саму систему продвижения русского языка за рубежом.

"Педагоги должны ехать обучать по каким-то единым планам, по согласованным методическим комплектам, (чтобы не получилось так - ред.): сегодня один педагог, завтра приехал другой, и если не будет каких-то единых планов, преемственности, то, вы понимаете, движения не будет", - заключила Русецкая.