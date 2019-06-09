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Рубрика: Общество

Средства непрерывности

За учебу врачи получат дополнительные гарантии и компенсации
Текст: Марина Гусенко
Минздрав предложил закрепить в Трудовом кодексе гарантии и компенсации медицинским и фармацевтическим работникам, которые регулярно повышают квалификацию. Уведомление о намерении подготовить проект поправок об этом ведомство разместило для общественного обсуждения, предложения принимаются до 18 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект задуман в связи с тем, что в законах об образовании и об основах охраны здоровья граждан было введено понятие непрерывного профессионального образования.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, если медработники регулярно повышают квалификацию, им должны предоставлять на период обучения оплачиваемые отпуска, компенсировать расходы на проезд к месту обучения и стажировки, оплачивать проживание и суточные. Эти пункты, считает Сафонов, и нужно закрепить в Трудовом кодексе. Аналогичные преференции должны быть зафиксированы для всех категорий работников, которые по закону обязаны повышать квалификацию - для учителей и преподавателей.

Будущих врачей учат азам профессии с помощью роботов-симуляторов

У президента Лиги пациентов Александра Саверского другая точка зрения. Он считает, что в первую очередь надо поставить точку в "зарплатном вопросе" врачей, законодательно установив для них параметры не только средней зарплаты (200 процентов от средней по экономике в регионе), но и минимальной. Врач не должен зарабатывать меньше 70 процентов от этой величины, причем такую сумму он должен получать за одну ставку - 33-39 часов в неделю, а совместительство для врачей нужно постепенно отменять, убежден Саверский. По его мнению, нужно ввести ответственность врачей за нарушение стандартов оказания медпомощи и клинических рекомендаций - это хороший стимул работать над повышением квалификации, а вот ответственность за неосторожные формы вины для врачей из Уголовного кодекса нужно вычеркнуть.

Общество Образование Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии
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