Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам

С будущей недели Мексика начнет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в США. Об этом в субботу объявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на мероприятии в Тихуане.

Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.

Также Лопес Обрадор подчеркнул, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в их дела. "Мы полны решимости сотрудничать во всех областях", - цитирует РИА Новости.

Напомним, в пятницу стало известно, что Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон пообещал не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее Трамп объявил, что с 10 июня США вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в США. Глава Белого дома пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики, если она не решит проблему незаконной миграции.