Документ подробно прописывает правила наказания сотрудников тюремного ведомства. Впрочем, в уставе есть и приятные моменты для каждого гражданина-начальника: список поощрений.

За хорошую службу сотрудников тюремного ведомства будут награждать денежными премиями и ценными подарками. Также в списке поощрений объявление благодарности, досрочное присвоение звания, ведомственные медали и т.д.

Если не менее двух свидетелей покажут, что сотрудник на службе был пьян, этого может быть достаточно для наказания

Но в основном приказ посвящен правилам наказания тех граждан-начальников, кто проштрафился. Дисциплинарных наказаний меньше, чем поощрений. Однако мало сотрудникам не покажется. Самое строгое наказание - увольнение со службы. По плохой статье.

Но даже обычный выговор с занесением для гражданина-начальника серьезное расстройство. Из-за этого срезаются премии, отдаляются повышения, поэтому лучше беречь чистоту своей анкеты.

При этом руководство не должно рубить с плеча. Во всех ситуациях надо разобраться, поэтому объявлять выговор сгоряча нельзя. Сначала надо потребовать у сотрудника объяснительную и провести разбирательство.

Поводом для наказания может стать в том числе разглашение сведений о частной жизни граждан. Так что делиться с посторонними историями, как сидится конкретному человеку в тюрьме, какие у него проблемы, запрещено. Нельзя и оспаривать приказы.

"Приказ руководителя (начальника) должен быть исполнен беспрекословно, точно и в срок. Обсуждение приказа и его критика недопустимы, - говорится в уставе. - При невозможности исполнения приказа сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя (начальника), отдавшего приказ".

Если сотрудник появился на службе пьяным, его отправят на медосвидетельствование и накажут. Отказался идти к врачам - против него могут сыграть показания не менее двух свидетелей.