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09.06.2019 11:43
Рубрика: В мире

Наблюдатели: Голосование в Казахстане проходит без нарушений

Текст: Константин Волков
В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы, в которых впервые за постсоветскую историю не участвует Нурсултан Назарбаев. Явка на 14:00 (11:00 мск) составила 51,8 процента. Голосование продлится до 22 часов по местному времени, первые данные экзит-поллов ожидаются в полночь (21:00 мск).

Как сообщают наблюдатели от ЦИК РФ, ОБСЕ и других организаций, находящиеся на избирательных участках как столице Нур-Султане (бывшая Астана), так и в других городах республики, сообщают, что голосование проходит спокойно, и пока не было зафиксировано никаких нарушений.

Это отмечает и замгенпрокурора Казахстана Болат Дембаев, заявивший на брифинге для журналистов, что "голосование на выборах президента Казахстана проходит спокойно, грубых нарушений общественного порядка нет".

Дочь Назарбаева решила не баллотироваться на пост президента Казахстана

Между тем, в Нур-Султане, по сообщению "Интерфакс-Казахстан", прошла несанкционированная акция, участники которой призывали к бойкоту выборов. Несколько десятков человек арестованы.

После того, как бессменно руководивший страной на протяжении почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия 20 марта, президентом был назначен глава верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Через три недели после прихода к власти он назначил на 9 июня внеочередные президентские выборы.

В нынешних выборах участвуют семь кандидатов, в том числе Токаев, выдвинутый возглавляемой Назарбаевым партией Nur Otan.

Пороговая явка на выборах не предусмотрена. Для победы кандидат должен набрать более 50 процентов голосов. Если никто не получит такого количества, будет объявлен второй тур.

В мире экс-СССР Казахстан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
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