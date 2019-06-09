Нотариусы оформили более миллиона разрешений на выезд ребенка за границу

Родители, оказавшиеся в разных городах, получили уникальную возможность: согласие на выезд ребенка за границу можно получать буквально за считаные минуты благодаря современным технологиям.

Оба родителя должны прийти к нотариусам в своем городе, и все вопросы будут решены дистанционно. "Допустим, маме, проживающей в Санкт-Петербурге, требуется согласие на выезд ребенка от папы, проживающего в Кемерове, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Она может обратиться к любому нотариусу Санкт-Петербурга, который переведет свидетельство о рождении ребенка в формат электронного документа с сохранением его юридической силы".

Для этого существует специальное нотариальное действие - удостоверение равнозначности бумажного и электронного документов. Свидетельство в электронном виде нотариус отправляет в Кемерово коллеге-нотариусу, к которому приходит папа ребенка.

Даже если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго может потребоваться

"Кемеровский нотариус, ознакомившись с документом, готовит согласие на выезд, удостоверяет его, а после переводит в электронный вид, удостоверяет своей электронной цифровой подписью и направляет коллеге в Санкт-Петербург", - поясняют в Федеральной нотариальной палате.

Там нотариус переводит документ из электронной формы в бумажную и выдает на руки матери ребенка. Процедура происходит очень быстро и существенно экономит и время, и деньги. Еще одно преимущество - документы гарантированно будут в целости и сохранности в отличие от популярных ранее способов передачи с помощью курьерских служб и почтовых отправлений, где документ мог и не дойти до адресата.

По закону, если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта еще и удостоверенное нотариусом согласие от вышеуказанных лиц. Если ребенок выезжает с одним из родителей, согласие второго для выезда из России не требуется, однако оно может быть необходимо для въезда в страну пребывания. Нередко документ запрашивают визовые центры ряда стран. По статистике, за год нотариусы оформляют более миллиона согласий на выезд ребенка за границу.