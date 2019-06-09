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09.06.2019 01:14
Рубрика: Общество

Новый закон пустил родственников в реанимацию

Текст: Ирина Невинная

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Он внес уточняющие поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", и теперь администрации медицинских организаций будут обязаны предоставить доступ в реанимацию родителям и другим членам семьи тяжело больных, а также их законным представителям.

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Об этой проблеме "Российская газета" писала еще три года назад. Тогда благотворительные фонды "Право на жизнь" и "Вера" подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации и все это время не видеть родителей. Это касается, например, маленьких пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких - они буквально "привязаны" к оборудованию, обеспечивающему им возможность дышать. Соответствующая аппаратура в переносном варианте большинству таких больных не доступна, лишь немногим семьям, где есть такие пациенты, удается ее получить с помощью тех же благотворителей. Та же проблема возникает и со взрослыми больными.

В ответ на общественный резонанс в Минздраве подготовили рекомендации медучреждениям, как организовать такие визиты. Но все же документ Минздрава носил рекомендательный, необязательный к исполнению порядок, и окончательное решение оставалось за администрациями больниц.  И хотя многие российские медучреждения, ориентируясь на положительный международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где руководство придерживается старых жестких порядков.

Фото: iStock
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Следующий заметный шаг в решении проблемы был предпринят два года назад: тогда на прямой линии с президентом актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский вновь задал этот вопрос, предложив продумать единый порядок, который бы устроил и медиков, и пациентов всех возрастов. В результате было решено закрепить право родственников навещать пациентов реанимационных отделений законодательно.

Теперь благодаря новому закону руководители медучреждений будут обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны будут создать для этого условия.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Вступают в силу в июне 2019 года
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