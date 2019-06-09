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Текст:   Ирина Жандарова: 
07:30 09.06.2019

Открывать магазины в жилых домах станет труднее

Сегодня, 9 июня, в силу вступил новый порядок перевода жилых помещений в нежилые.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Теперь только большинства голосов собственников для этого недостаточно. Потребуется заручиться поддержкой жильцов подъезда и ближайших к нежилому помещению квартир.

"Поправки вызваны множеством жалоб со стороны жителей многоквартирных домов на то, что в соседней квартире открыли магазин, салон красоты, баню, склад, офис, детский сад или хостел - все это так или иначе доставляет собственникам неудобство", - комментирует руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор. Закон призван урегулировать отношения между предпринимателями и жильцами, найти компромиссное решение, избежать конфликтов и судебных тяжб. Если бизнес не устраивает жителей дома, они смогут отказать коммерсанту в праве превратить помещение в нежилое.

Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли"
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Для перевода помещения под коммерческий объект требуется соблюсти три условия. Во-первых, как и прежде, за перевод квартиры в нежилой фонд должны проголосовать более половины собственников в доме. Так нужно собрать более двух третей голосов в том подъезде, в котором находится будущий магазин или кафе. Кроме того, необходимо предоставить письменные согласия жильцов прилегающих квартир. Законом устанавливается, что именно подразумевается под прилегающими помещениями: они имеют общие стены, пол или потолок с той квартирой, что переводится в нежилое.

Таким образом решение принимается в основном собственниками ближайших к помещению квартир, что более справедливо. Ведь в дальних подъездах жильцы могут вовсе не испытывать неудобств от соседства с магазином или кафе, поэтому они проголосуют "за", ущемив тем самым интересы других людей, которые живут ближе к коммерческому объекту.

"Закон призовет малый бизнес к порядку, заставит его прислушиваться к мнению соседей, - считает Моор. - В целом соблюдать правила общежития - это обязанность предпринимателя, который открывает свое дело в жилом доме". Поправки призваны защитить интересы жильцов, но и предприниматели от них только выиграют, их бизнес станет более рентабельным, считает эксперт. Ведь именно жильцы дома чаще всего являются основными клиентами магазинов на первых этажах домов.
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Кроме того, закон обязывает бизнесменов строго соблюдать требования к содержанию помещений, оснастить его системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, что сделает безопасным соседство жильцов дома с коммерческими организациями.

По новым правилам перевести помещение в нежилой фонд станет сложнее. Последние несколько лет законодательство в этой области становится все строже. За счет этого в прошлое уходят нарушения, когда помещения на первых этажах становились нежилыми без учета мнения жильцов дома, а использовались для этого поддельные протоколы собраний собственников. Сегодня такие случаи стали редкостью.

Закон не затрагивает использование помещений на первых этажах новостроек. К сожалению, жители этих домов не могут повлиять на использование площадей, которые с самого начала являются нежилыми. У жителей старого фонда в принятии таких решений есть преимущество.

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