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Рубрика: В мире

Парламент объявил Молдавию "захваченным государством"

"Захваченный государством, пораженным тотальной коррупцией" назвал Молдавию парламент республики.

Фото: Facebook Константина Косачева
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"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.

В частности, "имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества".

Парламент выразил вотум недоверия Конституционному суду, потребовал отставки руководителей Службы информации и безопасности и главы Национального центра по борьбе с коррупцией. Рекомендовано отменить смешанную избирательную систему, передает ТАСС.

Отметим, что в субботу, 8 июня, председателем парламента Молдавии была избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный.

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