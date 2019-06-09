Парламент объявил Молдавию "захваченным государством"

"Захваченный государством, пораженным тотальной коррупцией" назвал Молдавию парламент республики.

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.

В частности, "имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества".

Парламент выразил вотум недоверия Конституционному суду, потребовал отставки руководителей Службы информации и безопасности и главы Национального центра по борьбе с коррупцией. Рекомендовано отменить смешанную избирательную систему, передает ТАСС.

Отметим, что в субботу, 8 июня, председателем парламента Молдавии была избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный.